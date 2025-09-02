भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज से बाहर हुए पैट कमिंस

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज पैट कमिंस अक्टूबर-नवंबर में भारत के खिलाफ होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज से बाहर हुए हैं। दरअसल, वेस्टइंडीज दौरे में खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान उनकी पीठ में चोट लगी थी, जिससे वह फिलहाल उबर रहे हैं। इसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान कमिंस अक्टूबर 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज का हिस्सा भी नहीं होंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

अपडेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की पुष्टि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि स्कैन में फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन हड्डी में खिंचाव इतना ज्यादा था कि उन्हें आराम की जरूरत पड़ी है। नवंबर 2021 में कप्तानी संभालने के बाद से इस 32 वर्षीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में काफी जिम्मेदारी संभाली है। इस दौरान चोट के कारण उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब भी जीता था।

वेस्टइंडीज दौरा वेस्टइंडीज के दौरे पर ऐसा रहा था कमिंस का प्रदर्शन कमिंस ने वेस्टइंडीज के दौरे पर हुए तीनों टेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 5 पारियों में गेंदबाजी की। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कैरेबियाई दौरे पर कुल 60 ओवर किए थे, जिसमें 18.12 की औसत के साथ 8 विकेट लिए थे। वह एक भी पारी में 5 विकेट हॉल हासिल करने में नाकाम रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को क्लीन स्वीप किया था।

चोट पहले भी पीठ की चोट से परेशान रहे हैं कमिंस कमिंस हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, लेकिन पीठ की चोटों से उनका पुराना नाता रहा है। अपने करियर के शुरुआती सालों में भी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण वह क्रिकेट से दूर रहे थे। 2017 में पूरी तरह वापसी करने के बाद से कमिंस ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण में लगातार मौजूद रहे हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 20 टेस्ट मैचों में से केवल 1 में नहीं खेले हैं।