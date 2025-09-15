टी-20 अंतरराष्ट्रीय: सर्वाधिक देशों में खेलते हुए 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले भारतीय खिलाड़ी 

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने शुरुआती 2 मैच जीतने में सफलता हासिल की। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम को हराया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। इन दोनों मैचों में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए। इस बीच सर्वाधिक देशों में खेलते हुए 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 रोहित शर्मा (दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, UAE और वेस्टइंडीज) टी-20 प्रारूप में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 8 देशों में प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था। वह दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, वेस्टइंडीज में खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 159 मैच की 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए थे। इस बीच नाबाद 121 रन के साथ उन्होंने 5 शतक और 32 अर्धशतक जड़े थे।

#2 सूर्यकुमार यादव (भारत, वेस्टइंडीज, UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका) सूर्यकुमार यादव 7 देशों में खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। उन्होंने भारत के अलावा वेस्टइंडीज, UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में खेलते हुए ये सम्मान हासिल किया है। उन्होंने भारत में खेलते हुए 1,000 से अधिक रन बनाए हैं। अपने देश के बाद उन्होंने दूसरे सर्वाधिक रन वेस्टइंडीज में खेलते हुए बनाए हैं। बता दें कि सूर्यकुमार ने वेस्टइंडीज में 11 पारियों में 32.36 की औसत के साथ 356 रन बनाए हैं।

#3 विराट कोहली (श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भारत, UAE और वेस्टइंडीज) अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में विराट कोहली भारत समेत कुल 6 देशों में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उन्होंने भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, UAE और वेस्टइंडीज में ये सम्मान हासिल किया था। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 125 मुकाबलों की 117 पारियों में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाकर किया था। उन्होंने 1 शतक के अलावा 38 अर्धशतक भी जड़े। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा था।