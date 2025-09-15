टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पाकिस्तान के ये खिलाड़ी सर्वाधिक बार शून्य पर हुए हैं आउट 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो उनकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। शून्य पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए निराशाजनक होता है और यह टीम के प्रदर्शन पर भी असर डालता है। पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाज इस मामले में अनचाहे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में आइए पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 उमर अकमल (10 बार) इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज उमर अकमल हैं। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 10 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे थे। अकमल पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो 10 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इस खिलाड़ी ने 84 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 79 पारियों में 26 की औसत से 1,690 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा था।

#2 शाहिद अफरीदी (8 बार) इस सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी हैं। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 8 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे थे। इस खिलाड़ी ने 98 मैचों की 90 पारियों में 18.01 की औसत से 1,405 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 150.75 की रही थी। अफरीदी के बल्ले से 4 अर्धशतक निकले थे। उनका इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 54* रन रहा था।