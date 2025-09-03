विराट कोहली ने इंग्लैंड में कराया अपना फिटनेस टेस्ट- रिपोर्ट

रिपोर्ट BCCI ने दी थी मंजूरी दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली को इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट कराने के लिए BCCI से मंजूरी मिली थी। स्टार बल्लेबाज आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में खेले थे, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोहली अब अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। कोहली टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे अभी भी खेल रहे हैं।

भारतीय इन खिलाड़ियों का सितंबर में होगा टेस्ट अन्य भारतीय खिलाड़ी जैसे रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आकाश दीप और नितीश कुमार रेड्डी सितंबर में अपना फिटनेस टेस्ट देंगे। ये खिलाड़ी पहली बार की जांच चोट या फिर बीमारी के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। शुरुआती दौर के टेस्ट में खिलाड़ियों की रिकवरी पैटर्न और बेसिक स्ट्रेंथ का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें अधिकांश खिलाड़ियों ने आवश्यक मानकों को पूरा किया। अब बाकी खिलाड़ियों की फिटनेस जांच से टीम की तस्वीर और साफ हो जाएगी।