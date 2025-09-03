विराट कोहली ने इंग्लैंड में कराया अपना फिटनेस टेस्ट- रिपोर्ट
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले इंग्लैंड में अनिवार्य फिटनेस टेस्ट पूरा कर लिया है। मौजूदा वनडे टीम में कोहली ही एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी रहे जिन्होंने यह टेस्ट विदेश में कराया। भारतीय टीम के बाकी सभी खिलाड़ी, जिनमें वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल हैं। उन्होंने यह फिटनेस जांच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) बेंगलुरु में कराया।
BCCI ने दी थी मंजूरी
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली को इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट कराने के लिए BCCI से मंजूरी मिली थी। स्टार बल्लेबाज आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में खेले थे, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोहली अब अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। कोहली टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे अभी भी खेल रहे हैं।
इन खिलाड़ियों ने पास किया फिटनेस टेस्ट
रिपोर्ट में उन खिलाड़ियों का नाम शामिल है जिन्होंने बेंगलुरु COE में फिटनेस टेस्ट पास किया है। इनमें रोहित, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, शिवम दुबे, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, तिलक वर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल जैसे नाम शामिल हैं।
इन खिलाड़ियों का सितंबर में होगा टेस्ट
अन्य भारतीय खिलाड़ी जैसे रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आकाश दीप और नितीश कुमार रेड्डी सितंबर में अपना फिटनेस टेस्ट देंगे। ये खिलाड़ी पहली बार की जांच चोट या फिर बीमारी के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। शुरुआती दौर के टेस्ट में खिलाड़ियों की रिकवरी पैटर्न और बेसिक स्ट्रेंथ का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें अधिकांश खिलाड़ियों ने आवश्यक मानकों को पूरा किया। अब बाकी खिलाड़ियों की फिटनेस जांच से टीम की तस्वीर और साफ हो जाएगी।
लंदन में रह रहे कोहली
IPL 2025 के बाद कोहली अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें लंदन में BCCI की निगरानी में फिटनेस टेस्ट कराने की अनुमति दी गई। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ BCCI अधिकारी ने पुष्टि की है कि कोहली ने विदेश में टेस्ट कराने के लिए पहले से मंजूरी ली होगी। व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के बीच फिटनेस बनाए रखना बेहद अहम है और भारतीय क्रिकेट में फिटनेस के मानक लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं।