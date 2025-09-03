टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन खिलाड़ियों ने 2,000 रन के साथ लिए हैं 100 विकेट

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। नबी ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2025 टी-20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज के मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस मैच का अपना पहला विकेट लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसी के साथ वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में विकेटों का शतक पूरा और 2,000 रन पूरा करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं।

विकेट अफगानिस्तान के लिए इन खिलाड़ियों ने चटकाए हैं 100 विकेट नबी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले अफगानिस्तान के दूसरे गेंदबाज हैं। उन्होंने यह उपलब्धि अपने 135वें मैच में हासिल की। नबी से पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान के राशिद खान ने 100 विकेट लिए हैं। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी हैं। नबी ने 125 पारियों में 27.49 की औसत से 101 विकेट लिए हैं। 67 विकेटों के साथ नबी के बाद नवीन-उल-हक का नंबर आता है।

रन नबी के अलावा इस खिलाड़ी ने किया है कारनामा नबी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 2,000 रन का डबल पूरा करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन ये कारनाम कर चुके हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,551 रन के साथ 149 विकेट चटकाए हैं। नबी ने 2,246 ज्यादा रन बनाए हैं और इस प्रारूप में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

टी-20 नबी के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर नबी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2010 में खेला था। उन्होंने अब तक 135 मुकाबले खेले हैं और 135.87 की स्ट्राइक रेट और 22.23 की औसत से ये रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 27.49 की औसत से 101 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है।