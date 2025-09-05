द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

भारत में टी-20 क्रिकेट का क्रेज अपने चरम पर है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हो या फिर अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज दर्शक हमेशा चौके और छक्कों की उम्मीद करते हैं। भारतीय बल्लेबाज भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए एक से बढ़कर एक शॉट लगाकर उन्हें रोमांचित कर देते हैं। यही कारण है कि कई मैचों में छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। आइए द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा - 22 बनाम इंग्लैंड, 2025 एक द्विपक्षीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने इस साल जनवरी-फरवरी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली गई 5 टी-20 मैचों की सीरीज में कुल 22 छक्के जड़े थे। वह 5 पारियों में 55.80 की औसत और 219.68 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। इसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था।

#2 तिलक वर्मा - 20 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024 इस सूची में भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली गई 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में कुल 20 छक्के जड़े थे। वह 4 पारियों में 140.00 की औसत और 198.58 की स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाकर सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। इसमें लगातार 2 शतक शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 21 चौके भी जड़े थे।

#3 संजू सैमसन - 19 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024 इस सूची में भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ खेली गई 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में कुल 19 छक्के जड़े थे। वह 4 पारियों में 72.00 की औसत और 194.59 की स्ट्राइक रेट से 216 रन बनाकर सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। इसमें 2 शतक शामिल थे। उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 रन का रहा था। उन्होंने 13 चौके भी जड़े थे।