दक्षिण अफ्रीका की ओर से इंग्लैंड की धरती पर वनडे में बनाए गए सर्वोच्च स्कोर
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने गुरुवार (4 सितंबर) को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 रन की रोमांचक जीत दर्ज की। प्रोटियाज टीम ने मैथ्यू ब्रीट्जके (85) की बदौलत 330/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में मेजबान टीम 325/9 का ही स्कोर बना पाई। ऐसे में आइए इंग्लैंड की धरती पर दक्षिण अफ्रीका की ओर से बनाए गए सर्वोच्च वनडे स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
333/5 बनाम इंग्लैंड, 2022
दक्षिण अफ्रीका का इंग्लैंड में सबसे बड़ा वनडे स्कोर 333/5 का है, जो उसने साल 2022 में चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था। प्रोटियाज टीम ने रासी वैन डेर डूसेन की 117 गेंदों में 133 रनों की शानदार पारी की बदौलत एक प्रभावशाली स्कोर बनाया था। जन्नेमैन मलान (57) और एडेन मार्करम (77) ने भी अर्धशतक जड़कर मेहमान टीम को मजबूती दी। जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई थी।
#2
330/8 बनाम इंग्लैंड, 2025
लॉर्ड्स वनडे में दक्षिण अफ्रीका का 330/8 का स्कोर इस सूची में दूसरे स्थान पर है। प्रोटियाज टीम ने सलामी बल्लेबाज मार्करम (49) और रयान रिकेल्टन (35) की 73 रनों की साझेदारी के साथ मज़बूत शुरुआत की। उसके बाद ब्रीट्जके और ट्रिस्टन स्टब्स (58) के बीच 147 रनों की अहम साझेदारी हुई। आखिर ने डेवाल्ड ब्रेविस (42) ने स्कोर को 330/8 पर पहुंचा दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी 325/9 का ही स्कोर बना पाई।
#3
328/5 बनाम इंग्लैंड, 2017
इस सूची में प्रोटियाज टीम का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर 328/5 का है। साल 2017 साउथैम्पटन वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम ने क्विंटन डिकॉक के 98 रनों की बदौलत शानदार शुरुआत की। कप्तान एबी डिविलियर्स (52) और डेविड मिलर (71*) ने भी अर्धशतक जड़े और मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। क्रिस मॉरिस (35) की पारी के बाद भी मेहमान टीम 328/5 का स्कोर ही बनाने में सफल रही थी।