दक्षिण अफ्रीका की ओर से इंग्लैंड की धरती पर वनडे में बनाए गए सर्वोच्च स्कोर

#1 333/5 बनाम इंग्लैंड, 2022 दक्षिण अफ्रीका का इंग्लैंड में सबसे बड़ा वनडे स्कोर 333/5 का है, जो उसने साल 2022 में चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था। प्रोटियाज टीम ने रासी वैन डेर डूसेन की 117 गेंदों में 133 रनों की शानदार पारी की बदौलत एक प्रभावशाली स्कोर बनाया था। जन्नेमैन मलान (57) और एडेन मार्करम (77) ने भी अर्धशतक जड़कर मेहमान टीम को मजबूती दी। जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई थी।

#2 330/8 बनाम इंग्लैंड, 2025 लॉर्ड्स वनडे में दक्षिण अफ्रीका का 330/8 का स्कोर इस सूची में दूसरे स्थान पर है। प्रोटियाज टीम ने सलामी बल्लेबाज मार्करम (49) और रयान रिकेल्टन (35) की 73 रनों की साझेदारी के साथ मज़बूत शुरुआत की। उसके बाद ब्रीट्जके और ट्रिस्टन स्टब्स (58) के बीच 147 रनों की अहम साझेदारी हुई। आखिर ने डेवाल्ड ब्रेविस (42) ने स्कोर को 330/8 पर पहुंचा दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी 325/9 का ही स्कोर बना पाई।