भारतीय महिला टीम ने 5वें टी-20 में श्रीलंका को हराया, सीरीज की क्लीन स्वीप 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला भारत को शफाली वर्मा (5), जी कमलिनी (12) और हरलीन देओल (13) के रूप में शुरुआती झटके लगे। संकट की घड़ी में हरमनप्रीत ने अर्धशतक लगाया और अंतिम ओवरों के दौरान अरुंधति रेड्डी ने 11 गेंदों में नाबाद 27 रन का उपयोगी योगदान दिया। जवाब में चमारी अटापट्टू (2) के जल्दी आउट होने के बाद हसिनी परेरा (65) और इमेशा दुलानी (50) ने अर्धशतक लगाए। परेरा और दुलानी के बाद अन्य श्रीलंकाई बल्लेबाज निरंतर आउट होते चले गए।

हरमनप्रीत हरमनप्रीत ने लगाया अपना 15वां अर्धशतक भारत ने जब 27 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब हरमनप्रीत क्रीज पर आई। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अमनजोत कौर (21) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़े। उम्दा लय में दिख रही हरमनप्रीत 43 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुई। इस बीच उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का भी लगाया। यह उनका 15वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक रहा।

Advertisement

जानकारी हरमनप्रीत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर हरमनप्रीत ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी सर्वोच्च पारी (68) खेली है। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 29 मैचों की 24 पारियों में 35.25 की औसत के साथ 564 रन बनाए हैं।

Advertisement

दीप्ति टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी दीप्ति दीप्ति ने 4 ओवरों में 28 रन देते हुए 1 विकेट लिया। इस बीच वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। दीप्ति ने अब तक 133 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 129 पारियों में लगभग 19 की औसत से 152 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शट ने 123 मैचों की 122 पारियों में 17.70 की औसत से 151 विकेट लिए हैं।