हरमनप्रीत कौर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका के खिलाफ अपना तीसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्धशतकीय पारी (68) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 15वां और श्रीलंका के खिलाफ तीसरा अर्धशतक लगाया। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। आइए हरमनप्रीत की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही हरमनप्रीत की पारी भारत ने जब 27 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब हरमनप्रीत क्रीज पर आई। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अमनजोत कौर (21) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़े। उम्दा लय में दिख रही हरमनप्रीत 43 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुई। इस बीच उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का भी लगाया।

आंकड़े ऐसा है हरमनप्रीत का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर हरमनप्रीत ने साल 2009 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। वह अब तक 187 मैच खेल चुकी हैं। इसकी 167 पारियों में उन्होंने 29.33 की औसत से 3,784 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है। हरमनप्रीत टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सूजी बेट्स और स्मृति मंधाना के बाद तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

जानकारी हरमनप्रीत श्रीलंका के खिलाफ बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर हरमनप्रीत ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी सर्वोच्च पारी (68) खेली है। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 29 मैचों की 24 पारियों में 35.25 की औसत के साथ 564 रन बनाए हैं।

