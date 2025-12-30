दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बनी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें टी-20 मैच के दौरान इतिहास रच दिया। दरअसल, वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। उन्होंने 5वें टी-20 मुकाबले में अपना पहला विकेट लेते ही ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को पीछे छोड़ते हुए ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
दीप्ति ने मेगन शट को पीछे छोड़ा
दीप्ति ने अब तक 133 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 129 पारियों में लगभग 19 की औसत से 152 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शट ने 123 मैचों की 122 पारियों में 17.70 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। दीप्ति के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट (103) राधा यादव के नाम है।
उपलब्धि
ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं दीप्ति
हाल ही में दीप्ति टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000 रन और 150 विकेट का डबल पूरा करने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर बनी थी। अब तक पुरुष क्रिकेट के इतिहास में भी किसी खिलाड़ी ने ये कारनामा नहीं किया है। बल्लेबाजी में उन्होंने 23.06 की औसत के साथ 1,100 से अधिक रन बनाए हैं। इस बाएं हाथ की बल्लेबाज के नाम 2 अर्धशतक भी हैं और उनका सबसे बड़ा स्कोर 64 रन है।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
Deepti Sharma now holds the record for most wickets in women's T20 internationals 👏
TAKE. A. BOW 🙇♀️
Updates ▶️ https://t.co/E8eUdWSj7U#TeamIndia | #INDvSL | @Deepti_Sharma06 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/2iXluIEijT
आंकड़े
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सर्वाधिक विकेट वाली गेंदबाज हैं दीप्ति
दीप्ति ने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 334 विकेट लिए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 152 विकेट लेने के अलावा टेस्ट में 20 विकेट और वनडे में 162 विकेट लिए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिलहाल तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। क्रिकबज के मुताबिक दीप्ति से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट सिर्फ पूर्व दिग्गज झूलन गोस्वामी (355) और इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट (335) ने लिए हैं।