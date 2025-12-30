दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बनी

आंकड़े दीप्ति ने मेगन शट को पीछे छोड़ा दीप्ति ने अब तक 133 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 129 पारियों में लगभग 19 की औसत से 152 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शट ने 123 मैचों की 122 पारियों में 17.70 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। दीप्ति के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट (103) राधा यादव के नाम है।

उपलब्धि ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं दीप्ति हाल ही में दीप्ति टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000 रन और 150 विकेट का डबल पूरा करने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर बनी थी। अब तक पुरुष क्रिकेट के इतिहास में भी किसी खिलाड़ी ने ये कारनामा नहीं किया है। बल्लेबाजी में उन्होंने 23.06 की औसत के साथ 1,100 से अधिक रन बनाए हैं। इस बाएं हाथ की बल्लेबाज के नाम 2 अर्धशतक भी हैं और उनका सबसे बड़ा स्कोर 64 रन है।

