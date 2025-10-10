साई सुदर्शन ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: साई सुदर्शन अपने पहले टेस्ट से चूके, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 03:42 pm Oct 10, 202503:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के शीर्षक्रम के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 87 रन की पारी खेली। वह अपने टेस्ट करियर के पहले शतक से चूक गए। इस पारी के दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 191 रन की साझेदारी भी की। बता दें कि दूसरे छोर से जायसवाल ने शतक लगाया। इस बीच सुदर्शन की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।