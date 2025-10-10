भारत बनाम वेस्टइंडीज: साई सुदर्शन अपने पहले टेस्ट से चूके, जानिए उनके आंकड़े

भारत बनाम वेस्टइंडीज: साई सुदर्शन अपने पहले टेस्ट से चूके, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के शीर्षक्रम के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 87 रन की पारी खेली। वह अपने टेस्ट करियर के पहले शतक से चूक गए। इस पारी के दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 191 रन की साझेदारी भी की। बता दें कि दूसरे छोर से जायसवाल ने शतक लगाया। इस बीच सुदर्शन की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही साई सुदर्शन की पारी
भारत ने पहले दिन के पहले सत्र में जब 58 रन के स्कोर पर केएल राहुल का विकेट खोया, तब सुदर्शन क्रीज पर आए। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच पर सुदर्शन ने टिककर बल्लेबाजी की और 87 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पहले दिन के तीसरे सत्र के दौरान वह 165 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 87 रन की पारी खेली। उनकी पारी का अंत जोमेल वार्रिकन ने किया।
आंकड़े
सुदर्शन के टेस्ट करियर पर एक नजर
सुदर्शन ने अब तक 4 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 8 पारियों में 29.25 की औसत के साथ 234 रन बनाए। उन्होंने अब तक 2 अर्धशतक लगाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की अपनी इकलौती पारी में 7 रन बनाए थे। सुदर्शन ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने उस सीरीज में 6 पारियों में 140 रन बनाए थे।