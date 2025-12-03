भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रुतुराज गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया, जानिए आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार शतक (105) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी निभाई। इससे पहले वह सीरीज के पहले रांची वनडे मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही गायकवाड़ की पारी भारत ने जब 62 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब गायकवाड़ क्रीज पर आए। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही रायपुर की पिच पर उम्दा शॉट लगाए और 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने केशव महाराज के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। उन्होंने 77 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 83 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हुए।

साझेदारी गयकवाद ने कोहली के साथ की 195 रन की साझेदारी गायकवाड़ ने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 156 गेंदों पर कुल 195 रनों की साझेदारी की। भारत ने 35.4 ओवर में 257 रन के स्कोर पर गायकवाड़ का विकेट गंवाया। बता दें कि दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने वाले कोहली ने भी शतकीय पारी खेली। यह कोहली का लगातार दूसरा शतक और वनडे करियर का कुल 53वां शतक शतक रहा। इस जोड़ी ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

करियर ऐसा है गायकवाड़ का वनडे करियर 28 वर्षीय गायकवाड़ ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 8 वनडे की इतनी ही पारियों में 200 से अधिक रन बनाए हैं। वह 1 शतक से पहले 1 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। बता दें कि उन्होंने अपना इकलौता अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (79 रन) बनाया था। गायकवाड़ भारत की ओर से 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेल चुके हैं।

