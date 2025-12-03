विराट कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है

विराट कोहली ने 13वीं बार लगातार 3 वनडे में बनाए 50+ के स्कोर, जानिए रिकॉर्ड

लेखन आदर्श कुमार 03:35 pm Dec 03, 202503:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली कमाल के फॉर्म में हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में इस खिलाड़ी ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अब उन्होंने दूसरे वनडे में भी 50+ का स्कोर बना दिया है। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह 13वीं बार लगातार 3 वनडे मुकाबलों में 50+ का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।