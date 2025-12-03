विराट कोहली ने 13वीं बार लगातार 3 वनडे में बनाए 50+ के स्कोर, जानिए रिकॉर्ड
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली कमाल के फॉर्म में हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में इस खिलाड़ी ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अब उन्होंने दूसरे वनडे में भी 50+ का स्कोर बना दिया है। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह 13वीं बार लगातार 3 वनडे मुकाबलों में 50+ का स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
कोहली ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम
वनडे क्रिकेट में कोहली की निरंतरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 3 या उससे अधिक लगातार पारियों में 50+ रन बनाने का सिलसिला 13 बार बनाया है। यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा हासिल किया गया सर्वाधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 11 बार ऐसा किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने अपने शानदार करियर में 10 बार लगातार 3 वनडे में 50+ के स्कोर बनाए थे।