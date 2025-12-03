भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: विराट कोहली ने लगातार दूसरे वनडे में जड़ा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ रायपुर में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 53वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ 7वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 90 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने लगातार दूसरे वनडे मुकाबले में शतक लगाया है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही कोहली की पारी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 40 रन पर रोहित शर्मा (14) के रूप में पहला झटका लगा। उसके बाद बल्लेबाजी पर कोहली ने यशस्वी जायसवाल (22) के साथ 22 रन जोड़े। इसके बाद रुतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर उन्होंने 156 गेंदों में 195 रन की साझेदारी निभाई। कोहली ने 93 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 109.68 की रही।

रिकॉर्ड कोहली ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम वनडे क्रिकेट में कोहली की निरंतरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 3 या उससे अधिक लगातार पारियों में 50+ रन बनाने का सिलसिला 13 बार बनाया है। यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा हासिल किया गया सर्वाधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर रोहित हैं, जिन्होंने 11 बार ऐसा किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने अपने शानदार करियर में 10 बार लगातार 3 वनडे में 50+ के स्कोर बनाए थे।

Advertisement

पीछे इस मामले में कोहली ने छोड़ा सचिन को पीछे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में कोहली शीर्ष पर आ गए हैं। कोहली के नाम 26 बार 50+ स्कोर दर्ज है, जो किसी भी भारतीय द्वारा सर्वाधिक है। उनके बाद सचिन 25 बार 50+ स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। राहुल द्रविड़ ने 21, सौरव गांगुली ने 18 और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 13 बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50+ के स्कोर बनाए हैं।

Advertisement

जानकारी कोहली ने 11वीं बार किया ये कारनामा कोहली ने 11वीं बार लगातार 2 या उससे ज्यादा मुकाबलों में शतक जड़े हैं। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स हैं। उन्होंने 6 बार अपने वनडे करियर में लगातार 2 या उससे ज्यादा शतक लगाए हैं।