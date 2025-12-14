भारत ने तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए हासिल की बढ़त, ये बने रिकॉर्ड्स

एडेन मार्करम मार्करम ने अपना 10वां अर्धशतक लगाया प्रोटियाज टीम को 1 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मार्करम ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। ऐसे में टीम का स्कोर 44/5 हो गया। इसके बाद मार्करम ने डोनोवन फेरेरा (20) और एनरिक नोर्खिया (12) के साथ साझेदारी कर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। मार्करम ने पारी में 46 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के जड़े।

हार्दिक हार्दिक पांड्या 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले तीसरे भारतीय बने पांड्या ने 23 रन देते हुए 1 विकेट लिए। वह 100 विकेट वाले तीसरे भारतीय बने। पांड्या टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट के साथ-साथ 1,500 रन बनाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने हैं। बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन (2,551 रन और 149 विकेट), अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी (2,417 रन और 104 विकेट), मलेशिया के वीरेंद्रदीप सिंह (3,115 रन और 103 विकेट) और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा (2,883 रन और 102 विकेट) ही यह कारनामा कर पाए हैं।

चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती ने 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर के कोटे में 11 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल किए। इस बीच उन्होंने अपने 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए। चक्रवर्ती ने अपने 32वें मैच में 50 विकेट पूरे किए। उन्होंने अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने यह उपलब्धि 33 टी-20 में हासिल की थी। चक्रवर्ती अब सिर्फ स्पिनर कुलदीप यादव से पीछे हैं, जिन्होंने 50 टी-20 विकेट लेने के लिए 30 मैच लिए थे।

आंकड़े गेंदों के लिहाज से चौथे सबसे तेज 50 विकेट गेंदों के लिहाज से चक्रवर्ती चौथे सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 672 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ। श्रीलंका के अजंता मेंडिस सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 600 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था। वहीं कुलदीप ने 638 गेंदों पर श्रीलंका के वनिंदू हसरंगा ने 660 गेंदों पर अपने-अपने 50 विकेट पूरे किए थे। इमरान ताहिर ने 681 गेंदों में अपने 50 विकेट लिए थे।

तिलक तिलक ने पूरे किए अपने 4,000 टी-20 रन तिलक ने 34 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 25 रन बनाए। इस बीच उन्होंने अपने 4,000 टी-20 रन पूरे किए। तिलक ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक कुल 133 मैच खेले हैं, जिसमें 4,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में तिलक ने अब तक 39 मैचों की 36 पारियों में लगभग 48 की औसत के साथ 1,100+ रन बनाए हैं।