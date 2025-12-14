भारत ने तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए हासिल की बढ़त, ये बने रिकॉर्ड्स

भारत ने तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए हासिल की बढ़त, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 2-1 से बढ़त हासिल की। धर्मशाला में हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 117 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा की पारी (35) की मदद से 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
भारतीय टीम ने दर्ज की बड़ी जीत
टॉस हारकर पहले खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका को क्विंटन डिकॉक (1) और रीजा हेंड्रिक्स (0) के रूप में झटके लगे। वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स और कॉर्बिन बॉश भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। मुश्किल घड़ी में एडेन मार्करम ने अर्धशतक (61) लगाते हुए टीम का स्कोर बनाया। जवाब में अभिषेक और शुभमन गिल (28) ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। मेजबान टीम से बचा हुआ काम तिलक वर्मा (25*) ने किया।
एडेन मार्करम
मार्करम ने अपना 10वां अर्धशतक लगाया
प्रोटियाज टीम को 1 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मार्करम ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। ऐसे में टीम का स्कोर 44/5 हो गया। इसके बाद मार्करम ने डोनोवन फेरेरा (20) और एनरिक नोर्खिया (12) के साथ साझेदारी कर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। मार्करम ने पारी में 46 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के जड़े।
हार्दिक
हार्दिक पांड्या 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले तीसरे भारतीय बने
पांड्या ने 23 रन देते हुए 1 विकेट लिए। वह 100 विकेट वाले तीसरे भारतीय बने। पांड्या टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट के साथ-साथ 1,500 रन बनाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने हैं। बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन (2,551 रन और 149 विकेट), अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी (2,417 रन और 104 विकेट), मलेशिया के वीरेंद्रदीप सिंह (3,115 रन और 103 विकेट) और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा (2,883 रन और 102 विकेट) ही यह कारनामा कर पाए हैं।
चक्रवर्ती
वरुण चक्रवर्ती ने 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए
चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर के कोटे में 11 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल किए। इस बीच उन्होंने अपने 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए। चक्रवर्ती ने अपने 32वें मैच में 50 विकेट पूरे किए। उन्होंने अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने यह उपलब्धि 33 टी-20 में हासिल की थी। चक्रवर्ती अब सिर्फ स्पिनर कुलदीप यादव से पीछे हैं, जिन्होंने 50 टी-20 विकेट लेने के लिए 30 मैच लिए थे।
आंकड़े
गेंदों के लिहाज से चौथे सबसे तेज 50 विकेट
गेंदों के लिहाज से चक्रवर्ती चौथे सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 672 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ। श्रीलंका के अजंता मेंडिस सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 600 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था। वहीं कुलदीप ने 638 गेंदों पर श्रीलंका के वनिंदू हसरंगा ने 660 गेंदों पर अपने-अपने 50 विकेट पूरे किए थे। इमरान ताहिर ने 681 गेंदों में अपने 50 विकेट लिए थे।
तिलक
तिलक ने पूरे किए अपने 4,000 टी-20 रन
तिलक ने 34 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 25 रन बनाए। इस बीच उन्होंने अपने 4,000 टी-20 रन पूरे किए। तिलक ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक कुल 133 मैच खेले हैं, जिसमें 4,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में तिलक ने अब तक 39 मैचों की 36 पारियों में लगभग 48 की औसत के साथ 1,100+ रन बनाए हैं।
जानकारी
अभिषेक ने पूरे किए अपने 300 टी-20 छक्के
अभिषेक ने 18 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 300 छक्के भी पूरे किए।