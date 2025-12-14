भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने पूरे किए अपने 4,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े 

आंकड़े

शानदार चल रहा है तिलक का टी-20 करियर

तिलक ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक कुल 133 मैच खेले हैं, जिसमें 4,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। अपने IPL करियर में वह अब तक 54 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 51 पारियों में उन्होंने 37.47 की औसत और 144.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,499 रन बनाए हैं। इस लीग में उन्होंने अब तक 8 अर्धशतक भी जड़े हैं।