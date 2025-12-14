भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने पूरे किए अपने 4,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े 

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तिलक वर्मा ने पूरे किए अपने 4,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 में अहम मुकाम हासिल किया। दरअसल, इस शीर्षक्रम के बल्लेबाज ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर के 4,000 रन पूरे किए। उन्होंने धर्मशाला में हुए तीसरे मैच में अपना 7वां रन बनाते ही ये आंकड़ा छूआ। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
शानदार चल रहा है तिलक का टी-20 करियर
तिलक ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक कुल 133 मैच खेले हैं, जिसमें 4,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। अपने IPL करियर में वह अब तक 54 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 51 पारियों में उन्होंने 37.47 की औसत और 144.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,499 रन बनाए हैं। इस लीग में उन्होंने अब तक 8 अर्धशतक भी जड़े हैं।
करियर
बेहतरीन रहा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
तिलक ने 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 39 मैचों की 36 पारियों में लगभग 48 की औसत के साथ 1,100+ रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी लगाए हैं। उनके दोनों शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 120 रन का रहा है।