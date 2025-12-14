वरुण चक्रवर्ती 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े 

वरुण चक्रवर्ती 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे किए। उन्होंने यह उपलब्धि धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में हासिल की। विपक्षी टीम के डोनोवन फरेरा उनके 50वें शिकार बने। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज ये आंकड़ा छूने वाले भारतीय गेंदबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
चक्रवर्ती ने 32वें मैच में अपने 50 विकेट पूरे किए
चक्रवर्ती ने अपने 32वें मैच में 50 विकेट पूरे किए। उन्होंने अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने यह उपलब्धि 33 टी-20 में हासिल की थी। चक्रवर्ती अब सिर्फ स्पिनर कुलदीप यादव से पीछे हैं, जिन्होंने 50 टी-20 विकेट लेने के लिए 30 मैच लिए थे। चक्रवर्ती पिछले कुछ समय लगातार टीम के प्रमुख गेंदबाज बने हुए हैं। वह लगातार विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
5⃣0⃣th T20I wicket 👏— BCCI (@BCCI) December 14, 2025
Varun Chakaravarthy becomes the 2⃣nd fastest #TeamIndia cricketer (in Men's cricket) to achieve the feat 🫡
Updates ▶️ https://t.co/AJZYgMAHc0#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/GDylpu3tEz
आंकड़े
गेंदों के लिहाज से चौथे सबसे तेज
गेंदों के लिहाज से चक्रवर्ती चौथे सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 672 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ। श्रीलंका के अजंता मेंडिस सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 600 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था। वहीं कुलदीप ने 638 गेंदों पर श्रीलंका के वनिंदू हसरंगा ने 660 गेंदों पर अपने-अपने 50 विकेट पूरे किए थे। इमरान ताहिर ने 681 गेंदों में अपने 50 विकेट लिए थे।
गेंदबाजी
ऐसी रही चक्रवर्ती की गेंदबाजी
चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर के कोटे में 11 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल किए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते दक्षिण अफ्रीका की पारी सिर्फ 117 रन पर सिमट गई।
आंकड़े
ऐसा है चक्रवर्ती का करियर
चक्रवर्ती ने भारत के लिए पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 30 पारियों में 15.00 की उम्दा औसत और 6.74 की इकॉनमी रेट से 51 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/17 का रहा है। वरुण ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा विकेट (18) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिए हैं।