वरुण चक्रवर्ती 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े 

आंकड़े चक्रवर्ती ने 32वें मैच में अपने 50 विकेट पूरे किए चक्रवर्ती ने अपने 32वें मैच में 50 विकेट पूरे किए। उन्होंने अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने यह उपलब्धि 33 टी-20 में हासिल की थी। चक्रवर्ती अब सिर्फ स्पिनर कुलदीप यादव से पीछे हैं, जिन्होंने 50 टी-20 विकेट लेने के लिए 30 मैच लिए थे। चक्रवर्ती पिछले कुछ समय लगातार टीम के प्रमुख गेंदबाज बने हुए हैं। वह लगातार विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं।

Advertisement

आंकड़े गेंदों के लिहाज से चौथे सबसे तेज गेंदों के लिहाज से चक्रवर्ती चौथे सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 672 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ। श्रीलंका के अजंता मेंडिस सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 600 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था। वहीं कुलदीप ने 638 गेंदों पर श्रीलंका के वनिंदू हसरंगा ने 660 गेंदों पर अपने-अपने 50 विकेट पूरे किए थे। इमरान ताहिर ने 681 गेंदों में अपने 50 विकेट लिए थे।

Advertisement

गेंदबाजी ऐसी रही चक्रवर्ती की गेंदबाजी चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर के कोटे में 11 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल किए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते दक्षिण अफ्रीका की पारी सिर्फ 117 रन पर सिमट गई।