दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

एडेन मार्करम ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Dec 14, 2025
08:56 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (61) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 10वां और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 41 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत प्रोटियाज टीम 100 से अधिक का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी

कैसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी?

प्रोटियाज टीम को 1 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मार्करम ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। ऐसे में टीम का स्कोर 44/5 हो गया। इसके बाद मार्करम ने डोनोवन फेरेरा (20) और एनरिक नोर्खिया (12) के साथ साझेदारी कर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। मार्करम ने पारी में 46 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के जड़े।

करियर

कैसा रहा है मार्करम का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

मार्करम ने साल 2019 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 65 मैचों की 61 पारियों में 29.64 की औसत और 143.86 की स्ट्राइक रेट से 1,571 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 10 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 70 रन रहा है। यह उनका इस प्रारूप में तीन साल के बाद पहला अर्धशतक आया है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

