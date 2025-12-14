एडेन मार्करम ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी?

प्रोटियाज टीम को 1 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मार्करम ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। ऐसे में टीम का स्कोर 44/5 हो गया। इसके बाद मार्करम ने डोनोवन फेरेरा (20) और एनरिक नोर्खिया (12) के साथ साझेदारी कर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। मार्करम ने पारी में 46 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के जड़े।