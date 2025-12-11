दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी-20 में भारत को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 51 रन से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल की। मुल्लांपुर में खेले गए मैच में प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213/4 का विशाल स्कोर बनाया। मेहमान टीम से क्विंटन डिकॉक ने सर्वाधिक 90 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 162 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीका से रीजा हेंड्रिक्स (8) का विकेट जल्दी गिरने के बाद डिकॉक ने एडेन मार्करम (29) ने पारी को संभाला। आखिरी ओवरों में डोनोवन फरेरा (30*) और डेविड मिलर (20*) ने टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल (0) और सूर्यकुमार यादव (5) जल्दी आउट हुए। भारत ने 67 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद तिलक (62) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
डिकॉक
डिकॉक अपने दूसरे शतक से चूके
डिकॉक ने पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा छक्का लगाकर अच्छी फॉर्म के संकेत दिए। उन्होंने मुल्लांपुर स्टेडियम की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच पर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने मार्करम के बाद डेवाल्ड ब्रेविस के साथ भी उपयोगी साझेदारी की। वह 46 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए।
रिकॉर्ड्स
डिकॉक ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
डिकॉक टी-20 में भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 12 पारियों में 5 अर्धशतक लगाए हैं। निकोलस पूरन (20 पारियां) और जोस बटलर (24 पारियां) ने भी भारत के विरुद्ध 5-5 पारियों में 50+ रन के स्कोर बनाए थे। डिकॉक अब भारत के खिलाफ तीसरी सर्वोच्च पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी बने हैं। मिलर (106) और राइली रूसो (100*) उनसे आगे हैं।
अर्शदीप
अर्शदीप ने एक ओवर में 7 वाइड की
अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका की पारी के 11वें और अपने तीसरे ओवर में बेहद खराब गेंदबाजी की। उनकी पहली ही गेंद पर डिकॉक ने बड़ा छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने अपने ओवर में कुल 7 वाइड फेंकी। उस ओवर में उन्होंने लगातार 4 गेंदे वाइड की। बेहद खराब लय में गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप ने उस ओवर में कुल 13 गेंदे की और 18 रन लुटाए। अपने 4 ओवर में उन्होंने बिना विकेट लिए 54 रन दिए।
रिकॉर्ड
अर्शदीप ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड
क्रिकबज के अनुसार, अर्शदीप अब पूर्ण सदस्यीय टीमों में एक ओवर में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गेंदे फेंकने वाले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के नवीन-उल-हक की बराबरी की है, जिन्होंने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी थीं। इस सूची में तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के सिसंडा मगाला हैं, जिन्होंने 2021 में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ 12 गेंदे की थी।
तिलक
तिलक वर्मा ने खेली संघर्षपूर्ण पारी
भारत ने जब 32 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब तिलक क्रीज पर आए। उन्होंने भारत की खराब शुरुआत के बाद पारी को स्थिरता देने का प्रयास किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने हार्दिक (20) के साथ मिलकर 51 रन की साझेदारी की। वह 34 गेंदों में 62 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए।
गिल
शून्य पर आउट हुए गिल
क्रिकइंफो के अनुसार, अपना 174वां टी-20 मैच खेलते हुए गिल के नाम अब 6 डक हो गए हैं। उन्होंने 171 पारियों में 36.87 की औसत से 5,385 रन बनाए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वह सिर्फ दूसरी बार शून्य पर आउट हुए हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 35 मैचों में गिल ने 28.03 की औसत से 841 रन बनाए हैं। यह मौजूदा सीरीज में गिल की लगातार दूसरी नाकामी थी। पहले मैच में उन्होंने 4 रन बनाए थे।
ओटनील बार्टमैन
ओटनील बार्टमैन ने चटकाए 4 विकेट
दक्षिण अफ्रीका की ओर से ओटनील बार्टमैन सबसे सफल गेंदबाज रहे। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की। उनके नाम अब 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 19.14 की औसत के साथ 21 विकेट हो गए हैं। उन्होंने दूसरी बार किसी पारी में 4 विकेट लिए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा।