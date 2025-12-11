भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में 7 वाइड फेंकी, बनाया अनचाहा रिकॉर्ड 

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 ओवर में एक ओवर में 7 वाइड गेंद की। इसके साथ ही वह टी-20 मैच में एक ओवर में सर्वाधिक गेंदे फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। आइए उनकी गेंदबाजी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी अर्शदीप ने 4 ओवर में लुटाए कुल 54 रन अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका की पारी के 11वें और अपने तीसरे ओवर में बेहद खराब गेंदबाजी की। उनकी पहली ही गेंद पर डिकॉक ने बड़ा छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने अपने ओवर में कुल 7 वाइड फेंकी। उस ओवर में उन्होंने लगातार 4 गेंदे वाइड की। बेहद खराब लय में गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप ने उस ओवर में कुल 13 गेंदे की और 18 रन लुटाए। अपने 4 ओवर में उन्होंने बिना विकेट लिए 54 रन दिए।

रिकॉर्ड अर्शदीप ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड क्रिकबज के अनुसार, अर्शदीप ने अब पूर्ण सदस्यीय टीमों में एक ओवर में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गेंदे फेंकने वाले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के नवीन-उल-हक की बराबरी की है, जिन्होंने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी थीं। इस सूची में तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के सिसंडा मगाला हैं, जिन्होंने 2021 में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ 12 गेंदे की थी।

