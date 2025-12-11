भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक दूसरे टी-20 में शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े  

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में 90 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का कुल 17वां और भारत के खिलाफ 5वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने दूसरे विकेट के लिए एडेन मार्करम के साथ मिलकर 47 गेंदों में 83 रन की साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही डिकॉक की पारी डिकॉक ने पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा छक्का लगाकर अच्छी फॉर्म के संकेत दिए। उन्होंने मुल्लांपुर स्टेडियम की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच पर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने मार्करम के बाद डेवाल्ड ब्रेविस के साथ भी उपयोगी साझेदारी की। वह 46 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए।

रिकॉर्ड्स डिकॉक ने बनाए ये रिकॉर्ड्स डिकॉक टी-20 में भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 12 पारियों में 5 अर्धशतक लगाए हैं। निकोलस पूरन (20 पारियां) और जोस बटलर (24 पारियां) ने भी भारत के विरुद्ध 5-5 पारियों में 50+ रन के स्कोर बनाए थे। डिकॉक अब भारत के खिलाफ तीसरी सर्वोच्च पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी बने हैं। डेविड मिलर (106) और राइली रूसो (100*) उनसे आगे हैं।

