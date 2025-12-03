दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला भारत से यशस्वी जायसवाल (22) और रोहित शर्मा (14) के जल्दी आउट होने के बाद कोहली और गायकवाड़ ने शतक लगाए। इनके अलावा कप्तान केएल राहुल ने नाबाद 66 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 350 के पार पहुंचाया। जवाब में प्रोटियाज टीम से मार्करम ने शतक लगाया। उनके बाद डेवाल्ड ब्रेविस (54) और मैथ्यू ब्रीट्जके (68) ने अर्धशतक लगाकर संघर्ष किया। अंत में कॉर्बिन बॉश (26*) ने उपयोगी योगदान देकर जीत दिलाई।

कोहली कोहली ने लगातार दूसरे वनडे में जड़ा शतक टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 40 रन पर रोहित शर्मा (14) के रूप में पहला झटका लगा। उसके बाद बल्लेबाजी पर कोहली ने जायसवाल (22) के साथ 22 रन जोड़े। इसके बाद गायकवाड़ के साथ मिलकर उन्होंने 156 गेंदों में 195 रन की साझेदारी निभाई। कोहली ने 93 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाकर आउट हुए। यह कोहली का वनडे में 53वां शतक साबित हुआ।

कोहली कोहली ने इस मामले में सचिन को पीछे छोड़ा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में कोहली शीर्ष पर आ गए हैं। कोहली के नाम 26 बार 50+ स्कोर दर्ज है, जो किसी भी भारतीय द्वारा सर्वाधिक है। उनके बाद सचिन 25 बार 50+ स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। राहुल द्रविड़ ने 21, सौरव गांगुली ने 18 और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 13 बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50+ के स्कोर बनाए हैं।

गायकवाड़ गायकवाड़ ने अपना पहला वनडे शतक लगाया भारत ने जब 62 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब गायकवाड़ क्रीज पर आए। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही रायपुर की पिच पर उम्दा शॉट लगाए और 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने केशव महाराज के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। उन्होंने 77 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 83 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हुए।

मार्करम मार्करम ने लगाया अपना चौथा वनडे शतक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज मार्करम ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 53 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान भी मिला, जब यशस्वी जायसवाल ने उनका कैच छोड़ा। इस जीवनदान का मार्करम ने भरपूर फायदा उठाया और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 98 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी रायपुर वनडे में लगे कुल 3 शतक यह भारत-दक्षिण अफ्रीका का सिर्फ तीसरा ऐसा मैच है, जिसमें 3 बल्लेबाजों ने शतक बनाए। इससे पहले 2001 में जोहान्सबर्ग में (सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, गैरी कर्स्टन) और 2015 में मुंबई में (क्विंटन डिकॉक, फाफ डू प्लेसिस, एबी डिविलियर्स) ऐसा हुआ था।

अर्धशतक ब्रेविस और ब्रीट्जके ने लगाए अर्धशतक दक्षिण अफ्रीका ने जब 127 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब ब्रीट्जके क्रीज पर आए। उन्होंने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह मौजूदा सीरीज में उनके बल्ले से निकलने वाली दूसरी अर्धशतकीय पारी रही। वह 64 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुए। ब्रेविस ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में अर्धशतक लगाया। वह 34 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 5 छक्के भी लगाए।

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत दक्षिण अफ्रीका अब भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सर्वोच्च लक्ष्य हासिल करने वाली टीम बनी है। बता दें कि 2019 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मोहाली में खेले गए वनडे में जीत के लिए मिले 359 रन के ही लक्ष्य को हासिल किया था। यह दूसरा ऐसा मौका है, जब भारतीय टीम 350+ रन के स्कोर का बचाव करने में नाकाम रही। इसके साथ-साथ यह प्रोटियाज टीम द्वारा विदेशों में खेलते हुए हासिल किया गया सर्वोच्च लक्ष्य है।