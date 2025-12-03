भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम ने वनडे करियर का चौथा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज एडेन मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक (110) लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल चौथा शतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 88 गेंदों में पूरा किया। भारतीय टीम के विरुद्ध यह उनके बल्ले से निकलने वाली पहली शतकीय पारी (वनडे में) रही। इस बीच उन्होंने तेम्बा बावुमा के साथ शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही मार्करम की पारी जीत के लिए मिले 359 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज मार्करम ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 53 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान भी मिला, जब यशस्वी जायसवाल ने उनका कैच छोड़ा। इस जीवनदान का मार्करम ने भरपूर फायदा उठाया और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 98 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए।

करियर शानदार रहा है मार्करम का वनडे करियर साल 2017 में अपना पहला वनडे खेलने वाले मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 85 मैच खेले हैं और इसकी 81 पारियों में लगभग 38 की औसत के साथ 2,700 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक के अलावा 14 अर्धशतक लगा चुके हैं। 50 ओवर प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन रहा है। वह वनडे प्रारूप में 6 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।

भारत भारत के खिलाफ लगाया पहला शतक मार्करम ने भारत के खिलाफ अब तक 18 मैचों की 18 ही पारियों में 27.93 की औसत के साथ 447 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक के अलावा 1 ही अर्धशतक भी लगाया। भारत में उन्होंने 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 43.64 की औसत के साथ 611 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक अपने नाम किए। वह भारत में खेलते हुए एक पारी में शून्य पर भी आउट हुए।

