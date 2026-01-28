न्यूजीलैंड ने चौथे टी-20 में भारत को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने चौथे टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 50 रन से हराया। विशाखापत्तनम में हुए मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215/7 का स्कोर बनाया, जिसमें टिम साइफर्ट का अर्धशतक (62) शामिल था। जवाब में भारतीय टीम 18.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 165 रन ही बना सकी। इस शिकस्त के बावजूद भारत ने सीरीज में फिलहाल 3-1 से बढ़त बनाई हुई है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड को डेवोन कॉनवे (44) और साइफर्ट (62) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। मध्यक्रम में ग्लेन फिलिप्स 16 गेंदों में 24 रन और आखिरी ओवरों के दौरान डेरिल मिचेल ने 18 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में भारत से अभिषेक शर्मा (0), सूर्यकुमार यादव (8) और हार्दिक पांड्या (4) के जल्दी आउट होने के बाद रिंकू सिंह (39) और शिवम दुबे (65) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

कॉनवे कॉनवे ने पूरे किए 7,000 टी-20 रन कॉनवे अपने अर्धशतक बनाने से चूक गए और 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 7,000 रन पूरे किए। क्रिकइंफो के अनुसार, इस मुकाम को पूरा करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को 218 पारियों और 229 मैचों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अब तक लगभग 40 की औसत के साथ 7,033 रन बनाए हैं। इस बीच उनके नाम 2 शतक और 55 अर्धशतक शामिल हैं।

Advertisement

अर्धशतक साइफर्ट ने अपना 13वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाया साइफर्ट ने मैच का पहला ओवर करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 36 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते ही न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 71 रन बनाए थे।

Advertisement

जानकारी भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक वाले कीवी बल्लेबाज साइफर्ट अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कीवी बल्लेबाज बने। इससे पहले केन विलियमसन और रॉस टेलर दोनों 2020 में ऑकलैंड में 25-25 गेंदों में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाए थे।

दुबे दुबे ने खेली तूफानी पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए जब भारत ने 63 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब दुबे क्रीज पर आए। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए जोरदार शुरुआत की। उन्होंने ईश सोढ़ी के एक ओवर में ही 2 चौके और 3 छक्के भी लगाए और सिर्फ 15 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 23 गेंदों पर 65 की पारी खेलकर रन आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के भी लगाए।

दुबे दुबे इस सूची में हुए शामिल दुबे ने 282.60 की स्ट्राइक रेट से अपनी ये अर्धशतकीय पारी खेली। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट (50+ रन) रखने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए। उनसे आगे युवराज सिंह (16 गेंदों पर 362.50 की स्ट्राइक रेट से 58 रन बनाम इंग्लैंड, 2007) और अभिषेक शर्मा (20 गेंदों पर 340 की स्ट्राइक रेट से 68* बनाम न्यूजीलैंड, 2026) हैं।