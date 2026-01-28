डेवोन कॉनवे ने पूरे किए अपने 7,000 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने टी-20 क्रिकेट में अपने 7,000 रन पूरे किए। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज के चौथे टी-20 मैच के दौरान 11वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। वह इस मुकाबले में 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हुए। कॉनवे इस सीरीज के पहले तीन टी-20 मैचों में 0, 19 और 1 रन ही बना पाए थे। आइए कॉनवे के टी-20 के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े कॉनवे ने 218 पारियों में पूरे किए अपने 7,000 टी-20 रन कॉनवे कॉनवे ने फरवरी 2011 में अपना टी-20 डेब्यू किया था। क्रिकइंफो के अनुसार, इस मुकाम को पूरा करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को 218 पारियों और 229 मैचों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अब तक लगभग 40 की औसत के साथ 7,033 रन बनाए हैं। इस बीच उनके नाम 2 शतक और 55 अर्धशतक शामिल हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 1,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

करियर कैसा रहा है कॉनवे का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आगाज 2020 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 66 मैच खेले हैं, जिसकी 60 पारियों में 35.48 की शानदार औसत और 128.81 की दमदार स्ट्राइक रेट से 1,739 रन बनाए हैं। वह अभी तक शतक नहीं जड़ पाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99* रन का है। उन्होंने 12 अर्धशतक लगाए हैं।

Advertisement