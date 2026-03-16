ऑस्कर 2026: 'के-पॉप डेमन हंटर्स' की टीम का भाषण बीच में रोका गया, भड़के लोग

वजह

टीम का भाषण बीच में रोकने पर नाराज हुए फैंस

पुरस्कार हासिल करने के लिए अभिनेत्री ईजेएई और यू हान ली समेत कई अन्य सितारे मंच पर पहुंचे। जैसे ही हान ली ने अपना भाषण शुरू किया, तो संगीत बजना शुरू हो गया जिससे उनका भाषण बीच में रुक गया। यह देखकर फैंस भड़क गए और उन्होंने ऑस्कर निर्माताओं पर 'नस्लवादी, असभ्य और अपमानजनक' बर्ताव का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जब कोई गैर-श्वेत या एशियाई कलाकार इतिहास रचता है, तो उनकी बात को अनसुना किया जाता है।