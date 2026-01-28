भारत बनाम न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 13वां अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े

भारत बनाम न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 13वां अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के चौथे टी-20 मैच में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी (62) खेली। इस बीच वह न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक (संयुक्त रूप से) जड़ने वाले बल्लेबाज बने। उनकी पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
आक्रामक रही साइफर्ट की पारी
सीफर्टसाइफर्ट ने मैच का पहला ओवर करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 36 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते ही न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 71 रन बनाए थे।
जानकारी
भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक
साइफर्ट अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कीवी बल्लेबाज बने। इससे पहले केन विलियमसन और रॉस टेलर दोनों 2020 में ऑकलैंड में 25-25 गेंदों में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाए थे।
करियर
ऐसा है साइफर्ट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
साइफर्ट ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 80 मैच खेले हैं। इसकी 75 पारियों में 29.96 की औसत और 143.44 की स्ट्राइक रेट से 1,948 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 13 अर्धशतक निकले हैं। वह इस प्रारूप में अब तक कोई शतक नहीं लगा सके हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 97* रन रहा है।
आंकड़े
भारत के खिलाफ लगाया चौथा अर्धशतक
साइफर्ट ने अब तक भारत के खिलाफ अब तक 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.00 की औसत और 148.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 420 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 84 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक लगाए। भारत में खेलते हुए उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहला अर्धशतक लगाया। भारतीय सरजमीं पर इस कीवी बल्लेबाज ने अब तक 140 रन बनाए हैं।