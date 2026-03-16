विराट कोहली ने RCB की 'ऑल टाइम इलेवन' चुनी, मोहम्मद सिराज को नहीं दी जगह

टीम इन खिलाड़ियों को भी दी जगह कोहली ने गेल और डिविलियर्स के अलावा अपनी टीम में केएल राहुल, रजत पाटीदार को दिनेश कार्तिक को चुना है। बता दें कि पाटीदार की कप्तानी में ही RCB ने पिछले सीजन में लीग इतिहास में पहली बार खिताब जीता था। वहीं गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क और युजवेंद्र चहल को जगह दी है। दिग्गज स्पिनर चहल RCB की ओर से खेलते हुए 100 से भी ज्यादा विकेट चटका चुके हैं।

बयान कुंबले और हर्षल पटेल को लेकर क्या बोले कोहली? कोहली ने अनिल कुंबले और हर्षल पटेल को भी चुना। उन्होंने पूर्व दिग्गज को टीम में लेते हुए कहा, "आठवें नंबर पर अनिल भाई (कुंबले) को रखूंगा। ऐसे में यह एक जबरदस्त टीम होगी।" उन्होंने आगे कहा, "मैं हर्षल (पटेल) को भी टीम में चुनूंगा, क्योंकि उनमें थोड़ी-बहुत बल्लेबाजी की काबिलियत भी है। और वह तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर एकदम सही बैठते हैं। वह अलग-अलग फेज में गेंदबाजी करते रहे हैं।"

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PS: This video was recorded at the start of the IPL 2025 season. #PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/6uVeCFjegR — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 16, 2026

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