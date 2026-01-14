न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारत को हराया, सीरीज में हासिल की 1-1 से बराबरी

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक (54) लगाया। वहीं, रोहित शर्मा (24) और विराट कोहली (23) अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए राहुल ने शतक लगाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड से हेनरी निकोलस (10) और डेवोन कॉनवे (16) सस्ते में आउट हुए। इसके बाद यंग (87) और मिचेल ने बड़ी पारियां खेलते हुए जीत में अहम योगदान दिया। ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 32 रन बनाए।

गिल गिल ने लगातार दूसरे वनडे में लगाया अर्धशतक गिल ने 53 गेंदों का सामना किया और 56 बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 105.66 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 74 गेंदों में 70 रन की साझेदारी निभाई। गिल के वनडे करियर का यह 17वां और कीवी टीम के खिलाफ चौथा ही अर्धशतक रहा। भारतीय कप्तान ने सीरीज के पहले वनडे में भी अर्धशतक (56) लगाया था।

रोहित रोहित ने एशिया में अपने 7,000 रन पूरे किए रोहित ने 38 गेंदों में 24 रन बनाए और इस बीच एशिया में 7,000 वनडे रन पूरे किए। उन्होंने 162 पारियों का सहारा लेते हुए ये आंकड़ा छूआ। एशिया में खेलते हुए उन्होंने वनडे में 39 अर्धशतक और 17 शतक लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर (12,067), विराट कोहली (9,100 से ज्यादा), सनथ जयसूर्या (8,448), कुमार संगकारा (8,249), महेला जयवर्धने (7,342), और एमएस धोनी (7,103) इस विशेष सूची में शामिल अन्य बल्लेबाज हैं।

कोहली कोहली ने सचिन तेंदुलकर का ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 23 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह कीवी टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस मामले में कोहली ने तेंदुलकर (1,750) को पीछे छोड़ा है। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 पारियों में 55.40 की औसत से 1,773 रन बनाए हैं।

राहुल राहुल ने अपना 8वां वनडे शतक लगाया भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज 118 रन पर पवेलियन में थे। मध्यक्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पारी संभाली। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ 88 गेंदों में 73 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद नितीश रेड्डी के साथ 49 गेंदों में 57 रन जोड़े। उन्होने 92 गेंदों का सामना किया और नाबाद 112 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। यह राहुल के वनडे करियर का 8वां शतक रहा।

यंग विल यंग भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक से चूके चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने जब 22 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया तब यंग क्रीज पर आए। वह शुरुआत में लय तलाशते हुए नजर आए और उन्होंने 68 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 98 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के विरुद्ध उन्होंने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 30.60 की औसत और 76.88 की स्ट्राइक रेट के साथ 153 रन बनाए हैं।