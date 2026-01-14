भारत बनाम न्यूजीलैंड: केएल राहुल ने जड़ा वनडे करियर का 8वां शतक, जानिए उनके आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का 8वां और कीवी टीम के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 87 गेंदों में पूरा किया। राहुल ने साल 2023 के बाद पहला शतक लगाया है। पिछले साल उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला था। राजकोट के मैदान पर वनडे क्रिकेट में लगाया गया ये पहला शतक भी है।

पारी ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज 118 रन पर पवेलियन में थे। राहुल नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए और वहां से पारी संभाली। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ 88 गेंदों में 73 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद नितीश रेड्डी के साथ 49 गेंदों में 57 रन जोड़े। उन्होने 92 गेंदों का सामना किया और 112 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 121.74 की रही। उनके अलावा शुभमन गिल ने 56 रन बनाए।

आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे हैं राहुल के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ राहुल ने पहला वनडे साल 2019 में खेला था। उन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 93.80 की उम्दा औसत के साथ 469 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी निकला है। राहुल ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (782) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राहुल के 7 अर्धशतक हैं।

करियर ऐसा रहा है राहुल का वनडे करियर राहुल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2016 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 93 मुकाबले खेले हैं और इसकी 85 पारियों में 51.67 की उम्दा औसत के साथ 3,359 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 8 शतक और 20 अंर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। राहुल ने अपने वनडे करियर में 259 चौके और 76 छक्के लगाए हैं।

