भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित शर्मा ने एशिया में पूरे किए अपने 7,000 वनडे रन, जानिए आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एशिया में खेलते हुए अपने 7,000 वनडे रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बने। उन्होंने राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अपना पांचवां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। वह मुकाबले में 38 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। आइए उनके वनडे क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

सूची इस सूची में शामिल हुए रोहित क्रिकइंफो के अनुसार, रोहित ने एशिया में 7,000 वनडे रन पूरे करने के लिए 162 पारियां लीं। इस बीच उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 50 का है। एशिया में खेलते हुए उन्होंने वनडे में 39 अर्धशतक और 17 शतक लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर (12,067), विराट कोहली (9,100 से ज्यादा), सनथ जयसूर्या (8,448), कुमार संगकारा (8,249), महेला जयवर्धने (7,342), और एमएस धोनी (7,103) इस विशेष सूची में शामिल अन्य बल्लेबाज हैं।

आंकड़े एशिया में ऐसा है रोहित का प्रदर्शन रोहित के 5,000 से ज्यादा वनडे रन घरेलू वनडे मैचों में आए हैं, जहां उनका औसत 56 से अधिक है। उन्होंने बांग्लादेश में 34.08 की औसत के साथ 409 वनडे रन बनाए हैं। UAE में उनका औसत बढ़कर 62.12 का है, जहां उन्होंने 497 रन बनाए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने श्रीलंका में 31.13 की औसत के साथ 934 रन और पाकिस्तान में 29 की औसत के साथ 116 वनडे रन बनाए हैं।

Advertisement

वनडे करियर वनडे करियर में 11,000 से अधिक रन बना चुके हैं रोहित रोहित ने 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 281 मैच की 273 पारियों में लगभग 50 की औसत के साथ 11,500 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 61 अर्धशतक के साथ 33 शतक भी जड़े हैं। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।

Advertisement