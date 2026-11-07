भारत ने न्यूजीलैंड को हराया तस्वीर (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को हराते हुए 2-0 से बनाई बढ़त, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 03:34 pm Nov 07, 202603:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे मैच में डक वर्थ लुईस (DLS) की बदौलत 4 रन से हराते हुए सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई। वेलिंगटन में खेला गया मैच बारिश के चलते 47-47 ओवर का हुआ, जिसमें कीवी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 134 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने जब 26 ओवर के बाद 113/7 रन बनाए, तब इसके बाद बारिश के चलते मैच संभव नहीं हो सका।