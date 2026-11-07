न्यूजीलैंड बनाम भारत: गुरनूर बरार ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए उनके आंकड़े 

न्यूजीलैंड बनाम भारत: गुरनूर बरार ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पारी 41 ओवर में सिर्फ 134 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और विपक्षी टीम को समेटने में अहम भूमिका निभाई। यह गुरनूर के युवा वनडे करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन साबित हुआ। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही गुरनूर की गेंदबाजी
गुरनूर ने अपने एक ही ओवर में टॉम लैथम (7) और ग्लेन फिलिप्स (0) को आउट करते हुए बड़े झटके दिए।
दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने वेलिंग्टन के मैदान पर मिचेल सैंटनर (31) और नाथन स्मिथ (3) के भी विकेट चटकाए।
अपने 10 ओवर के कोटे में उन्होंने 30 रन देते हुए 4 विकेट लिए।
उनके अलावा आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए।
आंकड़े
न्यूजीलैंड में दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले भारतीय बने गुरनूर
क्रिकबज के मुताबिक, यह न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज का दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है।
इस सूची में उनसे बेहतर सिर्फ जवागल श्रीनाथ हैं, जिन्होंने 2003 में ऑकलैंड में 23 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे।
इस सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में भारतीय तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों की मदद से 9 विकेट लिए हैं, जिनमें से 5 विकेट गुरनूर ने अपने नाम किए हैं।
जानकारी
भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने अपने घर पर बनाया न्यूनतम स्कोर
गुरनूर की गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड की पारी सिर्फ 134 रन पर ढेर हुई। यह कीवी टीम का अपने घर पर भारत के खिलाफ न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले 1994 में ऑकलैंड वनडे में न्यूजीलैंड की पारी 142 रन पर सिमट गई थी।
आंकड़े
ऐसा है गुरनूर का वनडे करियर
गुरनूर ने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में अपना वनडे डेब्यू किया था।
उन्होंने अब तक 11 मैचों में 31.19 की औसत और 6.52 की इकॉनमी रेट के साथ 21 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने अब तक कोई 5 विकेट हॉल नहीं लिया है।
कीवी टीम के विरुद्ध उन्होंने 2 मैचों में 10.57 की औसत और 3.82 की इकॉनमी रेट के साथ 7 विकेट लिए हैं।