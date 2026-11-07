गुरनूर बरार ने लिए 4 विकेट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: गुरनूर बरार ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 12:31 pm Nov 07, 202612:31 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पारी 41 ओवर में सिर्फ 134 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और विपक्षी टीम को समेटने में अहम भूमिका निभाई। यह गुरनूर के युवा वनडे करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन साबित हुआ। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।