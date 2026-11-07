डेरिल मिचेल ने वनडे में भारत के खिलाफ लगाया अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

मिचेल को भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है।

उन्होंने अब तक भारतीय टीम के विरुद्ध 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 68 से ज्यादा की औसत के साथ 824 रन बनाने में सफल रहे हैं।

उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी निकले हैं।

मिचेल भारत के खिलाफ दूसरे सर्वश्रेष्ठ औसत वाले (कम से कम 500 रन) बल्लेबाज हैं। जॉर्ज बेली ने भारत के खिलाफ 71.00 की औसत से रन बनाए थे।