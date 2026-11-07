डेरिल मिचेल ने वनडे में भारत के खिलाफ लगाया अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

डेरिल मिचेल ने वनडे में भारत के खिलाफ लगाया अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में 55 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल 14वां और भारत के खिलाफ तीसरा अर्धशतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने कप्तान मिचेल सैंटनर (31) के साथ मिलकर मध्यक्रम में 59 रन की साझेदारी निभाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।
पारी
शानदार रही मिचेल की पारी
न्यूजीलैंड ने जब 11 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब मिचेल क्रीज पर आए।
उन्होंने शुरुआत में संभलकर खेलने का प्रयास किया। पारी के 17वें ओवर में वह जब 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब शुभमन गिल ने उनका आसान कैच छोड़ दिया।
जीवनदान का फायदा उठाते हुए उन्होंने अर्धशतक पूरा किया।
वह 104 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की बदौलत 55 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
शानदार है मिचेल का करियर
मिचेल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने कीवी टीम के लिए अब तक 64 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 59 पारियों में 56.74 की औसत और 92.75 की स्ट्राइक रेट से 2,894 रन बनाए हैं।
मिचेल ने 9 शतक के अलावा 14 अर्धशतक भी जड़े हैं। वनडे प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा है।
जानकारी
न्यूजीलैंड की पारी सिमटी
वेलिंग्टन में खेले जा रहे मैच में मिचेल के अर्धशतक के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी 134 रन पर सिमट गई। भारत से गुरनूर बरार ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।
आंकड़े
भारत के खिलाफ 7वीं, 50+ रन की पारी
मिचेल को भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है।
उन्होंने अब तक भारतीय टीम के विरुद्ध 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 68 से ज्यादा की औसत के साथ 824 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी निकले हैं।
मिचेल भारत के खिलाफ दूसरे सर्वश्रेष्ठ औसत वाले (कम से कम 500 रन) बल्लेबाज हैं। जॉर्ज बेली ने भारत के खिलाफ 71.00 की औसत से रन बनाए थे।