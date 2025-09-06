अगली खबर
ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया-A टीम का चयन, श्रेयस अय्यर को बनाया कप्तान
लेखन आदर्श कुमार
Sep 06, 2025 03:08 pm
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाले दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए इंडिया-A की टीम का ऐलान किया है। पहले मैच के बाद टीम में बदलाव होगा, जिसके तहत केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मुकाबले के लिए दल में शामिल किया जाएगा। श्रेयस अय्यर को इन मुकाबलों के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है। ध्रुव जुरेल टीम के उपकप्तान होंगे। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है इंडिया-A की टीम
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया-A की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उप-कप्तान एवं विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुर्नूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर।