ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया-A टीम का चयन, श्रेयस अय्यर को बनाया कप्तान 

श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन आदर्श कुमार 03:08 pm Sep 06, 202503:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाले दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए इंडिया-A की टीम का ऐलान किया है। पहले मैच के बाद टीम में बदलाव होगा, जिसके तहत केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मुकाबले के लिए दल में शामिल किया जाएगा। श्रेयस अय्यर को इन मुकाबलों के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है। ध्रुव जुरेल टीम के उपकप्तान होंगे। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।