एशिया कप 2025: भारत-बांग्लादेश मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

#1 वाशिंगटन सुंदर (10 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबलों की 10 पारियों में 18.40 की उम्दा औसत के साथ 10 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 5.75 की रही है। सुंदर का बांग्लादेश के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/22 का रहा है।

#2 युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह (9-9 विकेट) दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह हैं। इन दोनों गेंदबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ 9-9 विकेट अपने नाम किए हैं। चहल ने 6 पारियों में 17 की औसत और 6.37 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/18 का रहा है। अर्शदीप ने 5 पारियों में 13.11 की औसत और 6.61 की इकॉनमी से ये विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/14 का रहा है।

#3 दीपक चाहर, अल अमीन हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान (8-8 विकेट) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 गेंदबाज हैं। दीपक चाहर, अल अमीन हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने एक दूसरे टीमों (भारत-बांग्लादेश) के खिलाफ 8-8 विकेट लिए हैं। चाहर ने 3 मुकाबलों की 3 पारियों में 7 की उम्दा औसत और 5.41 की इकॉनमी से ये विकेट लिए हैं। हुसैन की औसत 27.87 और इकॉनमी 8.31 की रही है। रहमान ने 13 मुकाबलों की 13 पारियों में 57.37 की खराब औसत और 9.43 की इकॉनमी से 8 विकेट लिए हैं।