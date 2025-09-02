LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / वनडे क्रिकेट: इन पारियों में बल्लेबाजों ने दौड़कर 100 या उससे अधिक रन बनाए 
वनडे क्रिकेट: इन पारियों में बल्लेबाजों ने दौड़कर 100 या उससे अधिक रन बनाए 
कोहली वनडे पारी में दौड़कर बना चुके हैं 100 रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे क्रिकेट: इन पारियों में बल्लेबाजों ने दौड़कर 100 या उससे अधिक रन बनाए 

लेखन अंकित पसबोला
Sep 02, 2025
12:33 pm
क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में शीर्षक्रम के बल्लेबाजों के पास शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करने का मौका होता है। इसके बाद क्रीज पर टिकने के बाद बल्लेबाज रन गति में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रारूप में कुछ बल्लेबाजों ने चौके और छक्कों पर कम निर्भरता के बावजूद उम्दा पारियां खेलीं हैं। अब तक चुनिंदा ऐसे मौके हुए हैं, जिनमें बल्लेबाजों ने दौड़कर के 100 से अधिक रन बनाए। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 

विराट कोहली (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2018)

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ केप टाउन वनडे में शतक जड़ा था। उन्होंने कप्तानी करते हुए 159 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 160 रन बनाए थे। कोहली ने 100 रन दौड़कर बनाए थे। उनकी पारी की मदद से भारत ने 303/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में मेजबान टीम 179 रन पर ही सिमट गई थी।

#2 

मार्टिन गुप्टिल (बनाम इंग्लैंड, 2013)

न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने 2013 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विरुद्ध साउथहैम्पटन में 155 गेंदों में नाबाद 189 रन बनाए थे। अपनी उस पारी में गुप्टिल ने 19 चौके और 2 छक्के लगाए थे। दाएं हाथ के इस पूर्व कीवी बल्लेबाज ने अपनी शतकीय पारी में 101 रन दौड़कर बनाए थे। गुप्टिल की बदौलत न्यूजीलैंड ने उस मैच में 359/3 का स्कोर बनाया था और इंग्लिश टीम 273 रन पर सिमट गई थी।

#3 

एडम गिलक्रिस्ट (बनाम जिम्बाब्वे, 2004)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी। साल 2004 में होबार्ट में खेले गए मैच में उन्होंने जिम्बावे के विरुद्ध 126 गेंदों में 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 172 रन बनाए थे। इनमें से 102 रन उन्होंने दौड़कर बनाए थे। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 344/7 का स्कोर बनाया था और जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 196/6 का स्कोर ही बना सकी थी।

#4 

गैरी कस्टर्न (बनाम UAE, 1996) और फाफ डु प्लेसिस (बनाम श्रीलंका, 2017)

दक्षिण अफ्रीका से गैरी कस्टर्न और फाफ डु प्लेसिस भी दौड़कर 100 से अधिक रन बना चुके हैं। कस्टर्न ने 1996 में UAE के खिलाफ वनडे विश्व कप में 159 गेंदों में 13 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 188 रन बनाए थे। उन्होंने पारी में 112 रन दौड़कर बनाए थे। डु प्लेसिस ने 2017 में श्रीलंका के विरुद्ध 141 गेंदों में 16 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 185 रन बनाए थे। उन्होंने 103 रन दौड़कर बनाए थे।