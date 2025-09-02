पाकिस्तान के आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए कैसा रहा उनका करियर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आक्रामक बल्लेबाज आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। 33 वर्षीय आसिफ ने स्पष्ट किया कि वह घरेलू क्रिकेट और दुनिया भर की फ्रैंचाइजी लीगों में खेलना जारी रखेंगे। वह 2022 में हुए टी-20 विश्व कप के फाइनल और 2021 के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पाकिस्तानी टीम का अहम हिस्सा रहे थे। आइए उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

बयान आसिफ ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान आसिफ ने अपने संन्यास के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण अध्याय रहा है।' उन्होंने 2018 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह आखिरी बार 2023 में पाकिस्तान की जर्सी में नजर आए थे। वह एशिया कप 2023 में आखिरी बार खेलते हुए दिखे थे।

करियर ऐसा रहा आसिफ अली का अंतरराष्ट्रीय करियर आसिफ ने पाकिस्तान से 21 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 25.46 की औसत और 121.65 की स्ट्राइक रेट के साथ 382 रन बनाए थे। उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 58 मैच खेले थे, जिसमें 133.87 की स्ट्राइक रेट के साथ 577 रन बनाए थे। वह कोई अर्धशतक नहीं लगा सके थे। वह पाकिस्तान की ओर से कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके थे।

प्रदर्शन टी-20 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी उल्लेखनीय पारी आसिफ का सबसे यादगार पल टी-20 विश्व कप 2021 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ आया, जहां उन्होंने एक यादगार पारी खेली थी। उस मुकाबले में पाकिस्तान को जब 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी, तब आसिफ ने करीम जनत के ओवर में 4 छक्के जड़े और सिर्फ 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई थी। उनकी यह पारी पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने में अहम साबित हुई थी।