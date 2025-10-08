वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के 9वें मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 107 रन से हराया। कोलंबो में हुए मैच में कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेथ मूनी के शतक (109) की मदद से 221/9 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 114 रन पर जल्दी सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की जोरदार जीत
टॉस हारकर पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 30 रन के स्कोर तक फीबी लिचफील्ड (10) और एलिसा हीली (20) के विकेट खो दिए। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने लगातार विकेट गंवाए और एक समय स्कोर 76/7 हो गया। मुश्किल घड़ी में मूनी ने अलाना किंग (51*) के साथ मिलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान ने 31 रन तक अपने 5 विकेट खो दिए। सिदरा अमीन (35) के संघर्ष के बावजूद पाकिस्तानी टीम सिमट गई।
मूनी
बेथ मूनी ने वनडे क्रिकेट में अपना 5वां शतक लगाया
कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने जब 30 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब मूनी क्रीज पर आई। ऐसे में लगातार गिर रहे विकेटों के बीच मूनी ने धैर्य से बल्लेबाजी की। पारी के 48वें ओवर के दौरान 110 गेंदों में उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 114 गेंदों में 109 रन बनाकर आउट हुई। यह मूनी के वनडे करियर का कुल 5वां शतक और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरा वनडे शतक साबित हुआ।
किंग
किंग ने लगाया पहला अर्धशतक
ऑस्ट्रेलिया ने 115 रन के स्कोर पर जब अपना 8वां विकेट खोया था, तब अलाना किंग बल्लेबाजी के लिए आई थी। निचले क्रम की इस बल्लेबाज ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और मूनी का अच्छा साथ निभाया। किंग ने 48 गेंदों में अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 49 गेंदों में 3 चौकों और इतने ही छक्कों की बदौलत 51 रन बनाकर नाबाद रही।
जानकारी
किंग ने हासिल की ये उपलब्धि
किंग 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे में अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं। इससे पहले नंबर-10 पर सर्वोच्च पारी दक्षिण अफ्रीका की युलांडी वैन डेर मेर्वे (42* बनाम भारत, 2000) ने खेली थी।
रिकॉर्ड
मूनी ने किंग के साथ की नौवें विकेट के लिए की रिकॉर्ड साझेदारी
मूनी ने अलाना किंग के साथ मिलकर नौवें विकेट के लिए 97 गेंदों में 106 रन की उपयोगी साझेदारी की। इस बड़ी साझेदारी का अंत ऑस्ट्रेलिया की पारी की आखिरी गेंद पर हुआ। यह अब महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में नौवें विकेट के लिए पहली शतकीय साझेदारी है। इससे पहले नौवें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी किम गार्थ और एश्ले गार्डनर ने 77 रन (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024) की थी।