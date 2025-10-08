रणजी ट्रॉफी 2025-26: बंगाल की टीम का हुआ ऐलान, मोहम्मद शमी का भी हुआ चयन
क्या है खबर?
आगामी 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। बंगाल क्रिकेट बोर्ड (CAB) ने अभिमन्यु ईश्वरन को टीम की कप्तानी सौपीं है और अभिषेक पोरेल को उपकप्तान नियुक्त किया है। बंगाल की 17 सदस्यीय टीम में प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ-साथ आकाश दीप का भी चयन किया गया है। आइए बंगाल की टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
इन खिलाड़ियों को मिला मौका
शमी और आकाश दीप के अलावा बंगाल की टीम में अनुस्तुप मजूमदार और सुदीप चटर्जी जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सुदीप कुमार घरामी, राहुल प्रसाद, सौरभ कुमार सिंह और विशाल भाटी जैसे युवा खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। आगामी सीजन में भी बंगाल की टीम में लक्ष्मी रतन शुक्ला मुख्य कोच बने रहेंगे, जबकि अरूप भट्टाचार्य और शिब शंकर पॉल उनकी सहायता करेंगे।
टीम
ऐसी है बंगाल की टीम
बंगाल की टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के साथ करेगी। रणजी ट्रॉफी के लिए ऐसी है बंगाल की टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अभिषेक पोरेल (उप-कप्तान/विकेटकीपर), सुदीप कुमार घरामी, अनुस्तुप मजूमदार, सुदीप चटर्जी, सुमंत गुप्ता, सौरभ कुमार सिंह, विशाल भाटी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सूरज सिंधु जयसवाल, शाकिर हबीब गांधी (विकेटकीपर), ईशान पोरेल, काजी जुनैद सैफी, राहुल प्रसाद, सुमित मोहंता, और विकास सिंह।