रणजी ट्रॉफी 2025-26: बंगाल की टीम का हुआ ऐलान, मोहम्मद शमी का भी हुआ चयन

मोहम्मद शमी का भी हुआ चयन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला 08:52 pm Oct 08, 202508:52 pm

क्या है खबर?

आगामी 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। बंगाल क्रिकेट बोर्ड (CAB) ने अभिमन्यु ईश्वरन को टीम की कप्तानी सौपीं है और अभिषेक पोरेल को उपकप्तान नियुक्त किया है। बंगाल की 17 सदस्यीय टीम में प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ-साथ आकाश दीप का भी चयन किया गया है। आइए बंगाल की टीम पर एक नजर डालते हैं।