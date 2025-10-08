वनडे विश्व कप 2025: बेथ मूनी ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

पारी शानदार रही मूनी की पारी कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने जब 30 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब मूनी क्रीज पर आई। पाकिस्तानी गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के चलते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक समय 76/7 हो गया था। ऐसे में लगातार गिर रहे विकेटों के बीच मूनी ने धैर्य से बल्लेबाजी की। पारी के 48वें ओवर के दौरान 110 गेंदों में उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 114 गेंदों में 109 रन बनाकर आउट हुई।

करियर मूनी के वनडे करियर पर एक नजर बाएं हाथ की बल्लेबाज मूनी ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2016 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 87 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 80 पारियों में लगभग 50 की औसत से 2,800 से अधिक रन बनाने में सफल रही हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 20 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 138 रन हो गया है। यह वनडे विश्व कप में मूनी का पहला शतक रहा।

किंग किंग ने लगाया पहला अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया ने 115 रन के स्कोर पर जब अपना 8वां विकेट खोया था, तब किंग बल्लेबाजी के लिए आई थी। निचले क्रम की इस बल्लेबाज ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और मूनी का अच्छा साथ निभाया। किंग ने 48 गेंदों में अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 49 गेंदों में 3 चौकों और इतनी ही छक्कों की बदौलत 51 रन बनाकर नाबाद रही।