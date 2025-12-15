ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: नवंबर के लिए शफाली वर्मा ने जीता पुरस्कार

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, जिसमें महिला वर्ग में भारत की शफाली वर्मा को ये सम्मान मिला है। शफाली ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ईशा ओझा और थाईलैंड की थिपैचा पुथावोंग को पीछे छोड़ते हुए ये पुरस्कार जीता। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान शफाली ने अपनी खुशी व्यक्त की शफाली ने कहा, "मेरा पहला ICC महिला विश्व कप का अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं फाइनल में टीम की जीत में योगदान दे पाई और पहली बार विश्व कप जीतकर और घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास बनाने का हिस्सा बन पाई।" उन्होंने आगे कहा, "मैं यह पुरस्कार अपनी टीम के साथियों, कोच, परिवार को समर्पित करती हूं।"

जानकारी शफाली ने हासिल की थी ये उपलब्धि शफाली विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च पारी खेलने वाली बल्लेबाज बनी थी। उन्होंने पूनम राउत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2017 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 86 रन बनाए थे।

