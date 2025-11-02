महिला वनडे विश्व कप 2025, फाइनल: शफाली वर्मा ने खेली करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही शफाली की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को शफाली और स्मृति मंधाना (45) की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़े। यहां मंधाना आउट हो गई। हालांकि, तब तक शफाली अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी थी। उसके बाद शफाली ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रनों साझेदारी निभाई। शफाली पारी में 78 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के जड़कर आउट हुईं।

उपलब्धि विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी इस मैच में शफाली और मंधाना ने शतकीय साझेदारी करते हुए बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। यह जोड़ी वनडे विश्व कप फाइनल में शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी सलामी जोड़ी है। इससे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की रशेल हेन्स और एलिसा हीली के ही नाम दर्ज था। उन्होंने वनडे विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 160 रनों की शानदार साझेदारी दर्ज करके यह उपलब्धि हासिल की थी।