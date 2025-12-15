टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय गेंदबाजों ने पावरप्ले ओवरों में लिए हैं सर्वाधिक विकेट

#1 अर्शदीप सिंह अर्शदीप ने पावरप्ले ओवरों में 68 पारियों के दौरान गेंदबाजी की है, जिसमें 20.08 की औसत के साथ 48 विकेट लिए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 में मैच के पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक का विकेट चटकाया। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अर्शदीप ने 100 से ज्यादा विकेट लिए हुए हैं। वह इस प्रारूप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

#2 भुवनेश्वर कुमार अर्शदीप ने भुवनेश्वर कुमार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि भुवनेश्वर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पावरप्ले ओवरों के दौरान 83 पारियों में 22.02 की औसत के साथ 47 विकेट लिए थे। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 87 मैच खेले थे, जिसमें 23.10 की औसत और 6.96 की इकॉनमी रेट के साथ 90 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा।

#3 जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सूची में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने पावरप्ले ओवरों के दौरान 27.77 की औसत के साथ कुल 31 विकेट लिए हैं। उन्होंने पावरप्ले के दौरान अब तक 142 ओवर गेंदबाजी की है। अपने बेमिसाल टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में बुमराह ने 82 मैच खेले हैं, जिसमें 18.36 की औसत और 6.42 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 101 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन पर 3 विकेट लेना रहा है।

