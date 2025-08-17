दलीप ट्रॉफी में कैसा रहा है यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

दलीप ट्रॉफी में कैसा रहा है यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। इस बार वेस्ट जोन की टीम खिताब की प्रबल दावेदार होगी, जिसमें यशस्वी जायसवाल, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर और रुतुराज गायकवाड़ जैसे नामी खिलाड़ी शामिल हैं। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले जायसवाल घरेलू टूर्नामेंट में अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। आइए इस टूर्नामेंट में उनके आंकड़ों के बारे में जानते हैं।
आंकड़े
डेब्यू मैच में जड़ा था दोहरा शतक
टेस्ट क्रिकेट में भारत के मुख्य सलामी बल्लेबाज के रूप में उभरे जायसवाल ने 2022 में दलीप ट्रॉफी में डेब्यू किया था। चैंपियन वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए जायसवाल ने 5 पारियों में 99.40 की अविश्वसनीय औसत से 497 रन बनाए थे। वह उस संस्करण के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। बता दें कि जायसवाल ने चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी में अपने पदार्पण मैच में दोहरा शतक (228) लगाया था।
फाइनल
फाइनल में भी जायसवाल ने जड़ा था दोहरा शतक
दलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल में जायसवाल ने कोयंबटूर में साउथ जोन के खिलाफ ऐतिहासिक 265 रनों की पारी खेली थी। उन्होने 323 गेंदों का सामना करते हुए 30 चौकों और 4 छक्कों की मदद से ये बेहतरीन पारी खेली थी। इस पारी के दौरान वह रूसी मोदी और अमोल मजूमदार के साथ संयुक्त रूप से सबसे तेज 1,000 प्रथम श्रेणी रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे।
जानकारी
जायसवाल का प्रथम श्रेणी करियर
दलीप ट्रॉफी में जायसवाल की एकमात्र अन्य पारी 2024 के संस्करण में आई थी। उन्होंने संशोधित प्रारूप में इंडिया-B के लिए खेला था। कुल मिलाकर जायसवाल ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 7 पारियों में 76.57 की उल्लेखनीय औसत से 536 रन बनाए हैं।
आंकड़े
प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जायसवाल के आंकड़े
यशस्वी ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 43 मैच खेले हैं और इसकी 80 पारियों में 56.44 की उम्दा औसत के साथ 4,233 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 265 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 15 शतक और इतने ही अर्धशतक निकले हैं। जायसवाल ने इंग्लैंड दौरे पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 5 पारियों में 41.10 की औसत के साथ 411 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में शतक भी अपने नाम किए थे।