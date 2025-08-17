अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है ये दिग्गज खिलाड़ी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाना किसी भी बल्लेबाज की निरंतरता और कौशल का प्रमाण माना जाता है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने करियर में शतक तो जमाए ही साथ ही अर्धशतक बनाकर भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ये वे बल्लेबाज हैं जो हर बार क्रीज पर आते ही रन की गारंटी साबित हुए। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (164 अर्धशतक) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 1989 में खेला था। आखिरी बार वह 2013 में खेलते हुए नजर आए थे। सचिन ने 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 782 पारियों में 164 अर्धशतक जड़े थे। इस दौरान उन्होंने 100 शतक भी लगाए थे। उनकी औसत 48.52 की रही थी। उन्होंने 34,357 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* रन रहा था।

#2 कुमार संगाकारा (153 अर्धशतक) दूसरे स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं। उन्होंने साल 2000 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2015 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 594 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 666 पारियों में 153 अर्धशतक लगाए थे। उनके बल्ले से 63 शतक भी निकले थे। संगाकारा ने इन मुकाबलों में 46.77 की औसत से 28,016 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 319 रन था।

#3 जैक्स कैलिस (149 अर्धशतक) तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी जैक्स कैलिस हैं। उन्होंने 1995 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2014 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 519 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 617 पारियों में 149 अर्धशतक लगाने में सफल रहे थे। कैलिस ने 49.10 की औसत से 25,534 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 62 शतक भी निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 224 रन था।