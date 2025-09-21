सबसे पहले टी-20 में 100, वनडे में 200 और टेस्ट में 300 विकेट वाले भारतीय गेंदबाज 

हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने एशिया कप 2025 के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए। दिलचस्प रूप से वह इस प्रारूप में विकेटों का शतक लगाने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने। इस बीच सबसे पहले वनडे में 200 विकेट और टेस्ट में 300 विकेट का आंकड़ा छूने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

टी-20 अर्शदीप सिंह (100 टी-20 विकेट, 2025) अर्शदीप ने ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ एशिया कप 2025 के दौरान यह अहम उपलब्धि हासिल की। ओमान के विनायक शुक्ला उनके 100वां शिकार बने। अर्शदीप अब चौथे सबसे तेज 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले गेंदबाज (64 मैच) बने हैं। उनसे आगे इस सूची में राशिद खान, संदीप लमिचाने और वनिंदू हसरंगा हैं। राशिद ने 53 मैचों में, लमिचाने ने 54 मैचों में और हसरंगा ने 63 मैचों में अपने-अपने 100 विकेट पूरे किए थे।

जानकारी अर्शदीप बने सबसे तेज 100 विकेट वाले तेज गेंदबाज तेज गेंदबाजों की बात करें तो अर्शदीप सबसे तेज 100 टी-20 विकेट वाले गेंदबाज बने। उन्होंने पाकिस्तान के हारिस रऊफ का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि रऊफ ने 71 मैचों में अपने 100 विकेट पूरे किए थे।

वनडे कपिल देव (200 वनडे विकेट, 1991) पूर्व भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। उन्होंने 1991 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान ये आंकड़ा छूआ था। वह भारत से सबसे पहले 250 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 225 मैचों में 27.45 की औसत और 3.71 की इकॉनमी रेट के साथ 253 विकेट लिए थे। उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल लिया था।