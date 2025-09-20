एशिया कप 2025: अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले पहले भारतीय बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया। दरअसल, वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ एशिया कप 2025 के दौरान यह अहम उपलब्धि हासिल की। ओमान के विनायक शुक्ला उनके 100वां शिकार बने। आइए उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़ों की बात करते हैं।
आंकड़े
चौथे सबसे तेज 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले गेंदबाज बने अर्शदीप
अर्शदीप अब चौथे सबसे तेज 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले गेंदबाज (64 मैच) बने हैं। उनसे आगे इस सूची में राशिद खान, संदीप लमिचाने और वनिंदू हसरंगा हैं। बता दें कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के राशिद खान ने 53 मैचों में अपने विकेटों का शतक पूरा किया था। नेपाल क्रिकेट टीम के लमिचाने ने 54 मैचों में और श्रीलंकाई ऑलराउंडर हसरंगा ने 63 मैचों में अपने-अपने 100 विकेट पूरे किए थे।
करियर
ऐसा रहा है अर्शदीप का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
अर्शदीप ने 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 64 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 18 की औसत के साथ 100 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने साल 2024 में 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, जिसकी 18 पारियों में ही उन्होंने 13.50 की उम्दा औसत के साथ 36 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 7.49 की रही थी।
विकेट
भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज
भारत के लिए अर्शदीप के बाद सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। उन्होंने 90 मुकाबलों में 96 विकेट चटकाए हैं। हार्दिक पांड्या के नाम 117 मुकाबलों में 95 विकेट है। जसप्रीत बुमराह ने 72 मुकाबलों में 92 विकेट अपने नाम किए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 87 मुकाबलों की 86 पारियों में 90 विकेट लिए हैं। इन गेंदबाजों के अलावा और कोई भी खिलाड़ी भारत के लिए 90 या उससे ज्यादा विकेट नहीं ले पाया है।