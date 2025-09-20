एशिया कप 2025: अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले पहले भारतीय बने

आंकड़े चौथे सबसे तेज 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले गेंदबाज बने अर्शदीप अर्शदीप अब चौथे सबसे तेज 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले गेंदबाज (64 मैच) बने हैं। उनसे आगे इस सूची में राशिद खान, संदीप लमिचाने और वनिंदू हसरंगा हैं। बता दें कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के राशिद खान ने 53 मैचों में अपने विकेटों का शतक पूरा किया था। नेपाल क्रिकेट टीम के लमिचाने ने 54 मैचों में और श्रीलंकाई ऑलराउंडर हसरंगा ने 63 मैचों में अपने-अपने 100 विकेट पूरे किए थे।

करियर ऐसा रहा है अर्शदीप का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर अर्शदीप ने 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 64 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 18 की औसत के साथ 100 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने साल 2024 में 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, जिसकी 18 पारियों में ही उन्होंने 13.50 की उम्दा औसत के साथ 36 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 7.49 की रही थी।