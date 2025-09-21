कौन है मिथुन मन्हास, जिन्होंने BCCI के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) के अगले अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलों के बीच दिल्ली क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मिथुन मन्हास ने प्रतिष्ठित पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके इस कदम ने उन्हें अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे लाकर खड़ा किया है। मन्हास को मजबूत समर्थन प्राप्त है और अगर सबकुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो वे BCCI के अगले अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। ऐसे में आइए उनके बारे में जान लेते हैं।

नमांकन इन्होंने भी किया है नमांकन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रघुराम भट्ट ने BCCI चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। मन्हास और भट्ट के अलावा देवजीत सैकिया ने सचिव और प्रभतेज भाटिया ने संयुक्त सचिव पद के लिए नामांकन किया है। वहीं, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चेयरमैन अरुण धूमल की स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। इस पर असमंजस बना हुआ है। राजीव शुक्ला का BCCI का उपाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है।

मन्हास कमाल का रहा है मन्हास का घरेलू करियर मन्हास ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 157 मुकाबले खेले थे। इसकी 244 पारियों में 45.82 की औसत से 9,714 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 27 शतक और 49 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 205* रन रहा था। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 130 मुकाबले खेले थे और इसकी 122 पारियों में 45.84 की औसत से 4,126 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 26 अर्धशतक निकले थे।

IPL 3 टीमों के लिए IPL में खेल चुके हैं मन्हास मन्हास IPL में 2008 से 2014 तक खेले थे। इस दौरान वह दिल्ली कैपिटल्स(DC), पुणे और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने 55 मुकाबले खेले थे और इसकी 38 पारियों में उनके बल्ले 22.34 की औसत से 514 रन निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 109.36 की रही थी। मन्हास का IPL में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 42* रन रहा था। टी-20 क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 91 मैच में 21.66 की औसत से 1,170 रन बनाए थे।