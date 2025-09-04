मैथ्यू ब्रीट्जके ने इंग्लैंड के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी (85) खेली। ये उनके वनडे करियर का चौथा और इंग्लैंड के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। ब्रीट्जके वनडे करियर के पहले 5 पारियों में 50+ रन के स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। वह पहली 5 पारियों में सबसे ज्यादा रन (463) बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। दूसरे स्थान पर टॉम कूपर (374 रन) हैं।
पारी
ऐसी रही ब्रीटजके की पारी और साझेदारी
दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाज 78 रन पर पवेलियन में थे। ब्रीट्जके नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 126 गेंदों में 147 रन की शानदार साझेदारी हुई। ब्रीट्जके 77 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 110.39 की रही। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने पवेलियन की राह दिखाई। स्टब्स ने 58 रन बनाकर रन आउट हुए।
पारियों
पहली 5 वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन
वनडे क्रिकेट में पहले 5 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रीट्जके के नाम आ गया है, उन्होंने अब तक 463 रन बनाए हैं। नीदरलैंड के टॉम कूपर 374 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के एलेन लम्ब ने 328 रन के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के सुनील एम्ब्रिस ने अपनी शुरुआती 5 पारियों में 316 रन बनाए थे और इस खास सूची में वह चौथे स्थान पर हैं।
करियर
ब्रीट्जके के वनडे करियर पर एक नजर
ब्रीट्जके ने अपना पहला वनडे मुकाबला फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 5 मैचों की इतनी ही पारियों में 92.60 की औसत के साथ 463 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 104.51 की रही है। उन्होंने 1 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन (150) बनाए हैं।