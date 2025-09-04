मैथ्यू ब्रीट्जके ने इंग्लैंड के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने 

पारी ऐसी रही ब्रीटजके की पारी और साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाज 78 रन पर पवेलियन में थे। ब्रीट्जके नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 126 गेंदों में 147 रन की शानदार साझेदारी हुई। ब्रीट्जके 77 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 110.39 की रही। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने पवेलियन की राह दिखाई। स्टब्स ने 58 रन बनाकर रन आउट हुए।

पारियों पहली 5 वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन वनडे क्रिकेट में पहले 5 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रीट्जके के नाम आ गया है, उन्होंने अब तक 463 रन बनाए हैं। नीदरलैंड के टॉम कूपर 374 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के एलेन लम्ब ने 328 रन के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के सुनील एम्ब्रिस ने अपनी शुरुआती 5 पारियों में 316 रन बनाए थे और इस खास सूची में वह चौथे स्थान पर हैं।